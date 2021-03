L'ambulanza arriva in ritardo? Niente fattura

ADELAIDE - I soccorritori dell'Australia Meridionale sono decisi a usare le maniere forti per vedersi incrementare i fondi per il servizio ambulanze. Hanno annunciato che, a partire da oggi, non addebiteranno più l'intervento ai pazienti se il mezzo arriverà in ritardo.

«Se vengono classificati come priorità 1 in più di 8 minuti non riceveranno alcuna fattura. Se vengono classificati come priorità 2 in più di 16 minuti non riceveranno alcuna fattura. Se vengono classificati come priorità 3 in più di 30 minuti non riceveranno alcuna fattura e così via», ha spiegato il segretario dell'Associazione dei dipendenti di ambulanza, Phil Palmer, come riporta ABC. L'agitazione costerà «migliaia» di dollari alle casse dello Stato dell'Australia Meridionale solo nelle prime 24 ore, ha assicurato.

Il contenzioso fra Adelaide e il servizio ambulanze è esploso settimana scorsa, dopo che i sindacati hanno dato al governo un ultimatum per aumentare i fondi destinati al primo soccorso. «Di nuovo, la notte scorsa delle vite sono state significativamente a rischio perché non c'erano abbastanza ambulanze in rapporto alla mole di lavoro», ha dichiarato oggi Palmer.

Il ministro della Sanità locale, Stephen Wade, ha fatto sapere che lo Stato non cederà agli ultimatum emessi «da capi di sindacato». I problemi di carico di lavoro ed efficienza, ritiene il governo, possono essere mitigati rivedendo la turnazione e le pause degli operatori. Adelaide vuole considerare in particolare turni di 8 anziché di 12 ore e la possibilità, per i paramedici, di fare pausa nella stazione di soccorso più vicina senza tornare alla propria centrale originaria.

Nell'Australia Meridionale, il costo per l'intervento dell'ambulanza viene addebitato al paziente laddove quest'ultimo non abbia una copertura assicurativa dedicata o non sia vittima di un incidente stradale. Un'emergenza prevede un costo di chiamata di 1'044 dollari australiani (ca. 717 franchi) più 6 dollari a chilometro (Fr 4.28); una non-emergenza viene fatturata 233 dollari (Fr 166.39) più 6 dollari al chilometro. È possibile assicurarsi per il primo soccorso in ambulanza a 88.50 dollari all'anno per gli adulti singoli (Fr 63.20).

Dopo il picco di agosto, al momento l'Australia Meridionale sta conoscendo una situazione assolutamente tranquilla per quanto riguarda l'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. In base all'ultimo aggiornamento odierno, nelle ultime 24 ore nello Stato di circa 1,8 milioni di abitanti si è registrato un solo nuovo caso. Negli ospedali non ci sono pazienti Covid.