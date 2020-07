L'OMS: «Il Covid-19 non è stagionale»

GINEVRA - La pandemia di Covid-19 sarà «una grande ondata non stagionale che andrà su e giù». Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sbilanciandosi sull'ipotizzata stagionalità del nuovo coronavirus.

«La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso», ha dichiarato la dottoressa Margaret Harris nel corso di un punto stampa virtuale da Ginevra, sollecitando l'applicazione di misure per rallentare la trasmissione che si sta diffondendo attraverso raduni di massa.

La portavoce dell'Oms - riferisce il Guardian - ha messo in guardia dal pensare alla pandemia in termini di ondate, perché il Covid-19 non si comporta come l'influenza, che tende a seguire l'andamento delle stagioni: «Sarà una grande ondata. Andrà un po' su e un po' giù. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi».