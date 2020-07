WASHINGTON - «Roger Stone è una vittima della bufala russa, che la sinistra e i suoi alleati nei media hanno perpetuato per anni il tentativo di minare la presidenza Trump»: lo afferma la Casa Bianca nella nota in cui annuncia che il presidente ha commutato «l'ingiusta sentenza» contro il suo ex amico e consigliere di lunga data. L'intervento del presidente è giunto pochi giorni prima del previsto ingresso di Stone in prigione dove avrebbe dovuto scontare 40 mesi per aver ostacolato la giustizia nel Russiagate. La commutazione della pena non cancella i reati di Stone come una grazia, ma gli evita il carcere.

Nella nota si sostiene che Stone è stato «accusato per la sua condotta durante l'indagine» perché i procuratori non erano riusciti a scoprire collusioni tra la campagna di Trump e la Russia e si denuncia «lo spettacolo vergognoso del suo arresto», avvenuto all'alba con grande dispiegamento di mezzi e personale sotto le telecamere della CNN.

Inoltre si mette in discussione l'imparzialità della giuria del suo processo, ricordando che una donna aveva twittato contro Trump e i suoi supporter. La Casa Bianca sostiene che Trump non desiderava «interferire con gli sforzi» di Stone di fare appello e ottenere un nuovo processo ma «alla luce dei fatti oltraggiosi e delle circostanze legate al suo procedimento, al suo arresto e al suo processo ingiusti, ha deciso di commutare la sua sentenza». «Roger Stone ha già sofferto tanto...ora è un uomo libero», conclude la nota.