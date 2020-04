Tenta di celebrare la messa di Pasqua: denunciato

SPALATO - Sfidando il divieto di assembramento, un parroco di Spalato, in Dalmazia, ha deciso stamane di celebrare la messa pasquale, interrotta però da una brutale aggressione di due fedeli contro una giornalista che filmava l'evento. La celebrazione della messa in una chiesa nella periferia della città costiera era stata annunciata ieri sui social dal parroco Josip Delaš, che già la settimana scorsa, per la Domenica delle Palme, aveva tentato di celebrare messa.

In quell'occasione la liturgia era stata interrotta da un intervento degli agenti di polizia con i quali il parroco era entrato in un volgare scontro verbale. Era stato denunciato per aver infranto le norme sanitarie di contrasto all'epidemia e per violazione della quiete pubblica. Dal parroco ribelle si è distanziato l'arcivescovo di Spalato, che ha invitato tutti i sacerdoti e i fedeli a rispettare le misure restrittive.

Oggi nella chiesa si è riunita una ventina di fedeli che, notando una nutrita schiera di giornalisti, ha iniziato a insultarli. Una giornalista che ha ripreso l'incidente in diretta col suo cellulare è stata aggredita fisicamente da due fedeli, che sono stati poi arrestati e condotti in questura. La polizia sta conducendo indagini mentre contro il parroco verrà sporta una seconda denuncia.

SPAGNA - «Il confinamento continua. Domani e dopodomani si tolgono le misure estreme di congelamento dell'economia»: lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sánchez in un intervento per spiegare la parziale riapertura di alcune attività produttive a partire da domani. Lo riferisce El País.

In Spagna l'epidemia di coronavirus è in fase di stabilizzazione, anche se oggi c'è stato un nuovo aumento del numero dei morti. «Non siamo entrati nella fase 2» post-emergenza, ha chiarito Sánchez. «Il confinamento generale sarà la regola. Ma la situazione non sarà la stessa per le persone che riprenderanno a lavorare domani. La de-escalation - ha avvertito - sarà progressiva e molto cauta a partire dalle prossime due settimane».

Da domani, con il riavvio di una parte delle attività produttive, il governo distribuirà le mascherine ai passeggeri dei mezzi pubblici invitando tutti coloro che vanno a lavorare a indossarle.

STATI UNITI - I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono 530.006. Il numero dei morti va verso quota 21.000 attestandosi a 20.608. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

REGNO UNITO - Il Regno Unito ha superato la soglia dei 10'000 decessi legati al nuovo coronavirus. Con le 737 vittime delle ultime 24, il totale sale a 10'612, secondo i dati delle autorità sanitarie riportati dal Guardian.

GIAPPONE - Supera quota 7mila il numero dei contagi di coronavirus in Giappone, mentre la tendenza nella capitale Tokyo si conferma ancora in rialzo. Nella giornata di domenica sono stati registrati 166 nuovi casi a livello nazionale, portando il totale a 7'370.

Tokyo guida ancora una volta la classifica delle prefetture più colpite con un totale di 2'068 infezioni, seguita da Osaka con 811.

Nella giornata di sabato il premier Shinzo Abe ha allargato l'esortazione ai governatori di tutte le 47 prefetture dell'arcipelago di rivolgersi ai residenti per chiedere di rimanere nelle proprie abitazioni, evitando di frequentare bar e locali notturni per contenere l'espansione della malattia.

Domenica la città di Sapporo, nella regione a nord dell'Hokkaido, ha emesso un'ordinanza per la chiusura delle scuole con l'apparire di nuovi segnali di un aumento dei casi di contagi.

«Un ritorno della crescita dei casi costituirebbe un serio problema. Nuove misure cautelative verranno intraprese per arginare una seconda ondata del virus», ha detto il governatore dell'Hokkaido Naomichi Suzuki.