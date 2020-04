Per i migranti che tornano porti chiusi anche in Libia

TRIPOLI - Dopo che, a inizio settimana, l'Italia ha fatto sapere che, a causa dell'emergenza coronavirus, i suoi porti sono chiusi alle navi che soccorrono i migranti in mare, ora anche dall'altra parte del Mediterraneo queste imbarcazioni trovano una porta sbarrata.

Come denunciato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), infatti, la Libia ha vietato lo sbarco di una nave della Guardia costiera libica con a bordo circa 280 persone intercettate in mare giovedì. A impedire la discesa a terra degli occupanti sarebbe «l'intensità dei bombardamenti» che interessano la città, alcuni dei quali hanno in precedenza colpito proprio il porto principale di Tripoli, fa notare l'organizzazione intergovernativa: «La Libia non è considerata un porto sicuro», spiega l'IOM riportando le indicazioni ricevute dai competenti ufficiali libici.

L'IOM è sul posto a una banchina del porto per fornire assistenza d'emergenza ai passeggeri dell'imbarcazione, tra i quali ci sono bambini e donne. «La situazione è tragica. Centinaia di persone esauste dopo un pericoloso viaggio di 72 ore passeranno la notte su una nave sovraffollata in una situazione tesa», denuncia citato in un comunicato il capo missione dell'IOM in Libia, Federico Soda. «Lo status quo non può continuare. C'è bisogno di un approccio olistico alla situazione nel Mediterraneo centrale», aggiunge, esortando gli Stati europei a non respingere le navi di migranti.

Spinti dalle buone condizioni meteorologiche e dal conflitto che si intensifica in Libia, almeno 500 migranti hanno lasciato il Paese africano alla volta dell'Europa questa settimana. Più di 200 sono arrivati a Lampedusa.