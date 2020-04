In Spagna 117'000 casi e l'incidenza più alta d'Europa

MADRID - Continua a cresce il numero di casi di coronavirus in Spagna. Il totale ha ormai superato quota 117'000 mentre ieri il Paese è stato il secondo, dopo l'Italia, a superare anche la triste soglia delle 10'000 vittime. Nel dettaglio, i casi di contagio sono 117'710, i decessi 10'935 e le persone guarite 30'513.

Oltre alle cifre assolute, che la rendono temporaneamente la seconda nazione per numero di casi, la Spagna presenta anche il tasso di incidenza più alto fra i 10 paesi maggiormente colpiti dalla Pandemia, con 2'397 casi per ogni milione di abitanti.

In questa particolare graduatoria, Italia e Germania registrano rispettivamente i valori di 1'906 e 1'012. In Svizzera invece (nona nella classifica dei contagi complessivi) siamo a 2'208 casi per milione.

Prima vittima in Lettonia - La Lettonia ha registrato oggi la sua prima vittima da Covid-19. Si tratta di una donna di 99 anni, deceduta in un ospedale di Riga. Lo riporta l'agenzia Interfax citando il ministero della Salute lettone. Nella repubblica baltica ci sono 493 casi accertati di contagio da coronavirus.

Merkel torna al lavoro - In Germania «la cancelliera torna oggi al suo posto di lavoro»: lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert in conferenza stampa a Berlino. «Si sono conclusi i 14 giorni di quarantena preventiva a casa consigliati dal Koch Institut» e la cancelliera Angela Merkel «si è più volte sottoposta al test» con esito negativo, ha proseguito il portavoce.

Oltre 7000 casi in Africa - I casi di contagio da coronavirus in Africa hanno superato quota 7000 con 284 decessi e 561 guarigioni, coinvolgendo 50 dei 54 Stati del continente. È quanto sottolinea su Facebook il più recente bollettino di Cdc Africa, un'istituzione tecnica dell'Unione africana specializzata nel supporto alla prevenzione e controllo delle malattie. L'Area più colpita resta il Nordafrica. In tutto il continente, 32 Paesi su 54 hanno attuato la chiusura totale dei propri confini.

Wuhan non abbassa la guardia - I residenti di Wuhan, epicentro del Covid-19, sono stati avvisati sulla necessità di rafforzare «le misure di auto-tutela», restando a casa ed evitando di uscire se non per necessità al fine di scongiurare la ripresa dei contagi. In un comunicato postato sul sito della città, il segretario del Partito comunista locale Wang Zhonglin ha detto che «il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni».

"Ospedale-lampo" inaugurato - È giorno d'inaugurazione nella capitale britannica per il Nightingale Hospital, un ospedale temporaneo da 4'000 posti letto per affrontare il picco dell'epidemia dei contagi da coronavirus, in rapida espansione negli ultimi giorni anche nel Regno Unito e soprattutto a Londra.

Realizzato in due settimane su iniziativa del governo di Boris Johnson con la collaborazione delle forze armate, è stato consegnato oggi al servizio sanitario nazionale (Nhs) nel grande quartiere fieristico dell'ExCel Centre, nella zona dei docks del Tamigi. La struttura riconvertita occupa 87'328 metri quadri distribuiti su 80 padiglioni, ciascuno con 42 letti. Previsto un videomessaggio del principe Carlo, erede al trono, contagiato in prima persona dal Covid-19 e uscito da pochi giorni dall'isolamento nella tenuta di Balmoral, in Scozia, alla presenza del ministro della Salute, Matt Hancock, e di varie autorità sanitarie. Cinque strutture analoghe sono in via di apertura in altre città del Paese, ma potrebbero non bastare ancora. E Hancock non ha escluso ulteriori progetti.

Contagiata la baraccopoli di "Slum Dog Millionaire" - Sigillata a Mumbai un'estesa area all'interno di Dharavi, il più grande slum dell'Asia, dopo che un uomo è morto con i sintomi del coronavirus e i due ufficiali sanitari che lo hanno soccorso sono risultati positivi.

Secondo il quotidiano The Indian Express, la zona dichiarata off-limits comprende già 338 abitazioni e un centinaio di negozi, che sono stati evacuati e disinfettati. I responsabili dell'Autorità municipale della metropoli stanno combattendo contro il tempo per varare ulteriori misure, nel tentativo di bloccare la trasmissione del nuovo coronavirus all'intero quartiere.

Nella baraccopoli di Dharavi, resa famosa in tutto il mondo dal film "Slum Dog Millionaire", si calcola vivano quasi un milione di persone, in condizioni di estremo affollamento e prive della rete di servizi igienici adeguati.