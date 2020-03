Il comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi ha costretto un volo a riatterrare due volte

MANCHESTER - Due gruppi di passeggeri, ubriachi e molesti, hanno costretto i piloti di un volo EasyJet diretto ad Alicante a riatterrare all'aeroporto di partenza, a Manchester. Ed è successo due volte.

Alla fine, il volo EZY1919 è giunto in Spagna con oltre 3,5 ore di ritardo. Secondo una dichiarazione rilasciata da EasyJet per spiegare il ritardo, il problema ha coinvolto due gruppi distinti di passeggeri, entrambi inebriati dal consumo di alcool. La compagnia aerea ha inoltre assicurato che il personale è preparato e addestrato ad agire anche in questi casi per garantire la sicurezza dei voli.

I passeggeri, che hanno iniziato a bere già nel terminal in attesa dell'imbarco, sono stati consegnati alla polizia e ora rischiano grosso. EasyJet ha messo in chiaro la propria politica di tolleranza zero nei confronti di simili comportamenti.

Il caso riporta alla mente il comportamento di Chloe Haines, che lo scorso anno, sotto l'effetto di alcol e farmaci, aveva tentato di aprire il portellone durante un volo diretto in Turchia. In quel caso, oltre a due anni di detenzione, la donna ha ricevuto una fattura di 85'000 sterline (circa 108'000 franchi) da parte della compagnia aerea Jet2, che l'ha anche bandita a vita dai propri voli.