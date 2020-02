Coronavirus, sedici nuovi casi in Francia. Annullati vari eventi

PARIGI - Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha annunciato che tutti gli eventi che prevedono la presenza di 5'000 persone o più, in luogo chiuso, sono vietati su tutto il territorio fino a nuovo ordine come misura per arginare il coronavirus. Il ministro ha annunciato 16 nuovi casi di contagio in Francia. Il totale, da fine gennaio, sale a 73 casi.

Nell'Oise, la regione a nord di Parigi dove si sono verificati casi in cinque centri, Véran ha annunciato il divieto di qualsiasi tipo di raduno. Chiuse anche tutte le scuole che hanno registrato, nel proprio personale, dei casi di esposizione a persone contagiate. Véran ha consigliato anche ai residenti nell'Oise di limitare i loro spostamenti.

Annullata anche l'ultima giornata del Salone dell'Agricoltura, oltre alla mezza maratona entrambe in programma domani a Parigi.

Tuttavia, il governo francese non pensa "al momento" di annullare le elezioni comunali che sono in programma il 15 e 23 marzo in tutto il Paese.