Tagliare le tasse ai ricchi «è peccato»

CITTÀ DEL VATICANO - La Dottrina sociale della Chiesa celebra le forme di governo e le banche quando adempiono alla loro finalità, che è «ricercare il bene comune, la giustizia sociale, la pace, come pure lo sviluppo integrale di ogni individuo, di ogni comunità umana e di tutte le persone». Lo ha detto Papa Francesco intervenendo oggi alla Pontificia Accademia per le Scienze Sociali.

Ma la Chiesa avverte «che queste istituzioni benefiche, sia pubbliche che private, possono decadere in strutture di peccato».

«Le strutture del peccato - ha sottolineato il pontefice, secondo quanto scrive Vatican News - oggi includono ripetuti tagli delle tasse per le persone più ricche, spesso giustificati in nome degli investimenti e dello sviluppo; paradisi fiscali per i profitti privati e aziendali, e la possibilità di corruzione da parte di alcune delle più grandi società del mondo, non di rado in sintonia con l'establishment politico al potere».

Fonte ATS