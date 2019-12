Una marea mascherata manifesta per le strade a Hong Kong

HONG KONG - Nuova domenica di mobilitazione a Hong Kong su iniziativa del Civil Human Rights Front, il gruppo che nei mesi scorsi è riuscito a coinvolgere fino a due milioni di persone nelle marce anti-governative e pro-democrazia.

Per la prima volta da metà agosto, l'associazione ha ottenuto dalla polizia il via libera all'iniziativa che prevede il raduno a Victoria Park, a Causeway Bay, a partire dalle 12.00 locali (le 5.00 in Svizzera), prima dell'inizio del corteo atteso intorno alle 15.00 verso Chater Road attraverso Hennessy Road e Queen's Road Central. La fine della manifestazione è per le 22.00.

Alla vigilia della marcia, il coordinatore del gruppo Jimmy Sham, neo consigliere distrettuale col successo straordinario del fronte pan-democratico alle elezioni locali del 24 novembre, ha invitato la polizia a esercitare moderazione e autocontrollo tenendo aperte le comunicazioni con il Civil Human Rights Front.

Ieri, il neo capo della polizia Chris Tang ha promesso, nella sua prima visita a Pechino, che gli agenti avranno un approccio "flessibile", di dura condanna delle violenze e di ascolto.

keystone-sda.ch / STF (Mark Schiefelbein)