Chirurgo accusato di pedofilia: 250 le vittime potenziali

PARIGI - Sono «250 le vittime potenziali di fatti di pedofilia non prescritti identificate nel corso dell'inchiesta» sull'ex chirurgo, ora in pensione, Joël Le Scouarnec. Lo ha annunciato, al termine delle indagini su questo medico arrestato nel 2017 e poi ai domiciliari, il procuratore de La Rochelle (Francia occidentale), Laurent Zuchovicz.

L'ex medico, 68 anni, ha esercitato la sua professione di chirurgo dell'apparato digerente in diverse regioni della Francia fra il 1989 e il 2017. È in detenzione dal maggio 2017 per il primo capitolo del suo tentacolare caso e comparirà in tribunale dal 13 al 17 marzo prossimi.

Il procuratore ha aggiunto che 184 denunce sono state presentate e fra queste 181 riguardano persone minorenni al momento dei fatti.

La prima denuncia, presentata nell'aprile 2017, era partita dai vicini del medico, genitori di una bambina di 6 anni all'epoca dei fatti. La piccola aveva raccontato che il medico le si era mostrato nudo e l'aveva violentata.