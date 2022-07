Next Fertility si presenta fiera della sua sede luganese

Al primo posto sempre la sicurezza del processo e delle persone coinvolte. Next Fertility sta implementando il sistema Ri Witness di tracciabilità automatica dei campioni, che esclude qualunque possibilità di errore umano nella manipolazione dei campioni stessi. Non da ultimo, In Italia, è parte attiva del Gruppo Next Clinics la rete di laboratori Next Lab, specializzati in genetica preconcezionale e prenatale con solida esperienza nella prevenzione delle malattie ereditarie. Next Lab, in collaborazione con le cliniche Next Fertility, sta sviluppando anche test specifici per il percorso PMA delle pazienti.