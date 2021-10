Under Changeover presenta il nuovo album allo Studio Foce

LUGANO - Con le radici musicali ben fisse nel pianoforte, ma con una carriera slanciata nel mondo della musica elettronica. Senza scordare che anche l'occhio vuole la sua parte.

È un mix tutt'altro che scontato quello portato dal musicista ticinese, originariamente italo-scozzese, Adriano Iiriti per presentare il nuovo album "Finding You".

Nell'ambito della stagione Raclette 2020, l'appuntamento sarà sabato 16 allo Studio Foce, dove Under Changeover si esibirà in uno show visuale-sonoro per lanciare al meglio i nuovi brani, con il supporto del collettivo "Not My Tempo".

Preparatevi quindi a ballare, «vietato stare seduti!» annuncia Iiriti, carico di presentare il progetto a cui si è dedicato e che rappresenta una ricerca perseverante della propria identità sonora, di emozioni scaturite direttamente fra le sue mani e le "macchine" elettroniche, senza imporre alcuna barriera stilistica.

Nel 2019, Iiriti ha suonato oltre 20 live shows: ad esempio al ROAM Festival come supporto ad Apparat (Mute Records) o ad Origami Nights assieme a R.O.S.H. (Monkeytown Records).

Biglietti acquistabili su Biglietteria.ch (a partire da 16 anni, per assistere agli spettacoli è necessario presentare il certificato Covid).