La Festa Danzante a maggio ritorna in Ticino

LUGANO - Anche in questo 2021 in balìa del Covid, torna la Festa Danzante. Il festival, che da anni coinvolge comuni in tutta la Svizzera, si svolgerà dal 5 al 9 maggio in un formato ibrido presenza/streaming online, fra spettacoli, proiezioni, corsi e workshop.

Date che, così come il programma, sono aperti ai cambiamenti «anche dell'ultim'ora» come confermato dall'organizzazione.

La 16esima edizione, in fin dei conti, è «è all’insegna della flessibilità e dell’improvvisazione» e - in Ticino - toccherà diversi comuni: Lugano, Mendrisio, Ligornetto, Bellinzona, Locarno e la grigionese Poschiavo. I programmi verranno resi noti gradualmente, nelle prossime settimane.

Un antipastino è previsto il prossimo 29 aprile, con una proiezione di un film a sorpresa per la GIornata mondiale della danza (misure Covid permettendo).