Lingue e Sport festeggia 40 anni e lancia l’estate 2020

BELLINZONA - Il Team di Lingue e Sport, in collaborazione con l’Ufficio dello sport del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), presenta i corsi estivi 2020 con un programma ricco e completo che va dalle scuole dell’infanzia alle scuole medie.



Tra luglio e agosto, durante le mattine si ripassano le materie scolastiche con docenti formati, mentre nei pomeriggi si pratica un’ampia scelta di sport con monitori Gioventù e Sport e si riscoprono territorio e cultura ticinese. La macchina organizzativa è già attiva da tempo e gli staff non vedono l’ora di accogliere numerosi giovani entusiasti.



Per i bambini che frequentano le scuole elementari sono proposti dei corsi settimanali. Durante le giornate sono promossi momenti di francese per avvicinarsi alla lingua o ripassare quanto appreso a scuola, numerose attività scolastiche e tanti divertenti sport.



Per i ragazzi che frequentano le scuole medie, sono proposti dei corsi di due settimane consecutive. È data la possibilità di scegliere tra due tipologie di corso: in esternato (senza pernottamento), oppure in internato (con pernottamento). Durante le giornate si svolgono attività scolastiche al mattino e attività sportive al pomeriggio.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: www.linguesport.ch