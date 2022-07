Un ricco sabato per il Cima Norma Art Festival

Alle 18.30 ci sarà invece la possibilità di assistere all’ultimo lavoro ideato dal duo ticinese Trickster-p, composto da Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl, vincitori nel 2017 del Premio svizzero per il teatro. Spettacolo a metà tra teatro, performance e gioco partecipativo, “Eutopia” è soprattutto un’occasione unica e coinvolgente per riflettere sulla nostra capacità di leggere il mondo e gli ecosistemi in cui viviamo. Siccome ogni rappresentazione prevede un numero limitato di spettatori, per assistere allo spettacolo, che è rivolto sia un pubblico adulto che ai più giovani, è necessaria la prenotazione che può essere effettuata mandando una e-mail a info@cnaf.ch. Oltre allo spettacolo di sabato, sono previste due repliche il giorno successivo, domenica 31 luglio, una alle 18.30 e una alle 21.00 (anche in questo caso è richiesta la prenotazione).