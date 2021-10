Lugano Animation Days, in arrivo la prima edizione

LUGANO - Lo Studio Foce di Lugano ospiterà dal 29 al 31 ottobre la prima edizione di Lugano Animation Days.

Un appuntamento organizzato dal Gruppo della Svizzera italiana film di animazione (GSIFA) in collaborazione con Gruppo Svizzero del Film di Animazione (GSFA), Ticino Film Commission e con la rassegna Agorateca Incontri nell’ambito di “Studio Foce in motion”. Questa prima edizione celebra il centenario dell’animazione svizzera, con tre giornate dedicate alle produzioni nazionali più significative degli ultimi decenni. Ospiti delle giornate, alcuni degli autori di maggior spicco, che illustreranno il loro lavoro in un dibattito aperto.

Sabato 30 ottobre si terrà una masterclass con Elie Chapuis, seguita da una dimostrazione di animazione in stopmotion. Nato a Losanna, Elie muove i primi passi come animatore sul set di “Max & Co” di Sam e Fréd Guillaume. Le sue collaborazioni includono “Fantastic Mr Fox” e “Isle of Dogs” di Wes Anderson. Stretto collaboratore di Claude Barras ha lavorato alla maggior parte dei suoi film, tra cui anche “Ma vie de Courgette” (che verrà proiettato venerdì 29 ottobre). Dal 2011 è partner dello studio Hélium Film di Losanna, dove ha prodotto e diretto diversi cortometraggi tra cui il suo film d’esordio come regista “Imposteur”. Elie racconterà il suo percorso e per poi far entrare i partecipanti nel suo mondo di animatore stopmotion, mostrando e commentando i movimenti necessari per lo sviluppo di una breve azione.

Entrata libera fino a esaurimento dei posti disponibili. A partire dai 16 anni per accedere agli eventi è necessario presentare il certificato Covid.