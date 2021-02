L'omaggio a Dante delle Colazioni letterarie (online)

LUGANO - La terza edizione delle Colazioni letterarie sarà interamente dedicata alla figura e all’opera di Dante Alighieri, di cui ricorre quest’anno il settecentesimo anniversario della morte. Promosse dalla Società Dante Alighieri e dal centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura, nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu, le Colazioni letterarie propongono incontri con personaggi di spicco del mondo letterario e culturale.

Ospiti dell’edizione 2021 saranno scrittori, studiosi ed esperti dantisti. Ognuno di loro affronterà la figura e la poetica di Dante da punti di vista differenti: storico, economico e politico, linguistico, culturale e divulgativo, geografico e letterario.

Si parte domenica 21 febbraio alle ore 11 con "Dante padre dell'Italia", che vedrà Aldo Cazzullo dialogare con Ira Rubini. «L’Italia ha questo di straordinario, rispetto alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o dalla guerra. È nata da Dante e dai sui versi e dai grandi scrittori venuti dopo di lui» ha dichiarato Cazzullo, notissimo giornalista e autore del libro “A riveder le stelle”, il romanzo della Divina Commedia. L’autore ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno con incontri indimenticabili, da Ulisse al conte Ugolino, da Farinata degli Uberti alla bestialità di Vanni Fucci, dalla saggezza di Brunetto Latini alla malvagità di Filippo Argenti. Dante è severo con i compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che antepongono l'interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle».

I protagonisti dei successivi appuntamenti saranno lo storico e saggista Franco Cardini (20 marzo) e il professor Giulio Ferroni (17 aprile).

Come spiega Yvonne Pesenti Salazar, Presidente della Società Dante Alighieri Lugano, «Dante non è solo une delle figure più importanti di tutta la letteratura mondiale, ma è anche, per molti aspetti, un nostro contemporaneo: la sua opera e la sua vita non cessano di apparirci attuali e d'interpellarci. Perciò, nonostante le pesanti restrizioni che la pandemia ci impone, attraverso un ciclo d'incontri in streaming vogliamo offrire al pubblico degli appassionati, ma non solo, l’occasione di celebrarlo, per scoprire (o riscoprire) un poeta e un’opera che fanno indissolubilmente parte del nostro patrimonio culturale».

In linea con le disposizioni attualmente in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus, questa terza edizione si terrà esclusivamente in modalità online. Prenotazione obbligatoria su edu.luganolac.ch. Le Colazioni letterarie – Omaggio a Dante sono promosse dalla Società Dante Alighieri Lugano, PiazzaParola e dal centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura, nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu, grazie al contributo di UBS – partner principale LAC edu.