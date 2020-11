Ultimi sprazzi di "Persuasive System"

LUGANO - Fino al 18 novembre Piazza Manzoni ospita “Persuasive System”, installazione digitale interattiva dell'artista italo-svizzero Salvatore Vitale, incentrata sullo sviluppo tecnologico.

L'opera, presentata da Arte Urbana Lugano, è sviluppata in collaborazione con il Fotomuseum di Winterthur e la Photographers' Gallery di Londra e si inserisce nel quadro del più ampio progetto di collaborazione online Screen Walks. Sostenuto da Pro Helvetia, Screen Walks ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di artisti e ricercatori attivi nell’ambito della nuova scena culturale digitale. In questo particolare contesto, gli artisti indagano le potenzialità che gli schermi possono offrire nel diventare essi stessi mezzi di creazione artistica.

"Persuasive System" si appoggia sullo sviluppo tecnologico e indaga il modo in cui esso media i processi che danno forma alle società moderne. L'accento è posto su interazioni, narrazioni e dinamiche relazionali innescate dagli apparati di sorveglianza. L’installazione, composta da alcune telecamere di sorveglianza visibili e posizionate su un container in Piazza Manzoni, permetterà di riprendere in tempo reale tutto ciò che accade in una specifica area urbana. In linea con le direttive europee per l’installazione di sistemi di sorveglianza, l’area sarà delimitata in modo tale da permettere al pubblico di scegliere consapevolmente di essere osservato.

Le riprese saranno visibili in tempo reale su un grande schermo posizionato sul container stesso oltre che salvate come materiale di archivio. Durante tutto l’arco dell’installazione gli utenti potranno connettersi a un sito (che sarà comunicato a coloro che si registrano) sia per vedere ciò che accade in Piazza Manzoni che per prendere il controllo delle telecamere, scattare immagini e registrare video. Le azioni degli utenti online saranno mostrate in tempo reale anche sullo schermo presente sul container in Piazza Manzoni in maniera che il pubblico presente fisicamente possa vedere ciò che a distanza gli utenti stanno “vedendo” di lui. Ciò renderà visibile il flusso d'informazioni sui quali gli utenti si focalizzano e, dunque, la raccolta di dati sotto forma d'immagini. I “sorveglianti” in questo caso, saranno a loro volta “sorvegliati” attraverso la messa in chiaro delle proprie azioni. Pertanto, “i sorveglianti” e “i sorvegliati” saranno in relazione, sovvertendo le dinamiche e i rapporti di potere che intercorrono nelle dinamiche di controllo.

Proprio mercoledì, a partire dalle ore 19, ci sarà una diretta streaming grazie alla quale gli utenti potranno entrare in contatto direttamente con Vitale, che parlerà del progetto e mostrerà una selezione del materiale raccolto. Si potrà inoltre sperimentare direttamente il controllo delle webcam. Per interagire con l’installazione a distanza in diretta streaming e ricevere i dati di accesso a zoom, è necessario registrarsi al seguente link. Per visualizzare la diretta streaming, senza interazione, è sufficiente connettersi online al seguente sito.