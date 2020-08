Dinosaurs Park prolunga l'apertura

LOCARNO - Grande successo di pubblico per il parco giurassico più grande della Svizzera: la mostra estenderà dunque il periodo espositivo fino a domenica 18 ottobre.

Attraverso un viaggio nel tempo lungo 200 milioni di anni, "Dinosaurs Park" vi dà il benvenuto nella terra dei dinosauri. La Rotonda di Piazza Castello a Locarno è stata interamente trasformata in un vero e proprio parco giurassico con scenari travolgenti e ambientazioni preistoriche tutte da scoprire.

Più di trenta incredibili dinosauri in scala reale, animati dalla strepitosa tecnologia avanzata “Animatronic”, rendono reale l'Età dei Rettili come mai prima d'ora, e offrono un’esperienza unica ad adulti e bambini.

Concepita da Imagine Exhibitions in collaborazione con il paleontologo dei dinosauri di fama mondiale, il Professor Gregory M. Erickson, l’esposizione presenta alcuni dei dinosauri più unici al mondo e alcune tra le più recenti scoperte di fossili.

Un percorso anche didattico, fruibile in tre lingue, italiano tedesco e inglese, completato con fossili originali, calchi, ricostruzioni e diverse postazioni interattive, per trasformare anche gli allievi di tutte le scuole in esploratori per un giorno.

Dal primo settembre saranno inoltre introdotte alcune novità:

Orari e giorni di apertura: la mostra resterà aperta tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00 Promozione per i residenti di Locano che avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di ingresso: gli adulti pagheranno CHF 16.- anziché CHF 20.- e i bambini pagheranno CHF 5.- anziché CHF10.-. Sconto valido solo acquistando i biglietti in cassa e presentando regolare tessera domiciliati unitamente al documento di identità. A partire dal 2° Settembre, e per ogni mercoledì del mese, Dinosaurs Park proporrà laboratori didattici e animazione dedicata ai bambini inclusa nel prezzo dalle ore 14.00 alle ore 17.00!

Salta la fila acquistando il biglietto in prevendita online su www.biglietteria.ch e offline presso i classici rivenditori.