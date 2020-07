Il Dinosaurs Park è un successo e gli orari d'apertura si allungano

LOCARNO - Grande successo di pubblico per l'apertura di Dinosaurs Park nella Rotonda di Piazza Castello a Locarno.

35 incredibili dinosauri in scala reale, animati dalla strepitosa tecnologia avanzata Animatronic, offrono un'esperienza unica ad adulti e bambini, come si può vedere nel nuovo video promozionale allegato. Inoltre la mostra ripropone le varie aree geografiche preistoriche popolate dai dinosauri e presenta fossili originali, calchi, ricostruzioni e postazioni interattive.

A grande richiesta gli orari sono stati ampliati e si presentano come segue:

Lunedì: Chiuso

Da Martedì a Giovedì: dalle ore 10 alle 19

Venerdì e Sabato: dalle ore 10 alle 20

Domenica: dalle ore 10 alle 19

È possibile usufruire (ma solo su prenotazione) di una visita guidata con una paleontologa esperta in dinosauri. Come vivevano e come erano fatti? Come si sono fossilizzati? Perché si sono

estinti? Come si muovevano i dinosauri e che cosa mangiavano? Vivevano in branco o solitari? Scopri queste e tante altre curiosità durante l'esperienza. Prenota scrivendo a: info@dinosaurspark.ch

Venerdì 31 luglio è inoltre in programma l'evento speciale Notte al Museo. Orario continuato dalle 10 alle 23, all'entrata in dotazione torce elettriche per vivere un'esperienza unica!

La mostra si svolge nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19. Salta la fila acquistando il biglietto in prevendita online su Biglietteria.ch e sugli altri canali online e offline.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito ufficiale: www.dinosaurspark.ch.