Doppio concerto grigionese per l'OSI

Si comincia sabato 6 agosto alle ore 20 in Val Calanca, nel Comune di Santa Maria: l’OSI diretta da Jonas Bürgin si esibirà nella locale Chiesa di S. Maria nel concerto conclusivo del

Festival musicale Demenga, giunto alla sua sesta edizione (30 luglio – 6 agosto). Il programma prevede opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns (il celebre Primo concerto per violoncello e orchestra) e del compositore finlandese Aulis Sallinen, solisti al violoncello i fratelli Patrick e Thomas Demenga. A fine serata ci sarà anche uno spiritoso brano conclusivo, The typewriter (La macchina da scrivere) per orchestra di Leroy Anderson, nel segno del tema affrontato quest’anno dal Festival, l’umorismo nella musica classica. Il concerto verrà diffuso in diretta radiofonica su RSI Rete Due.