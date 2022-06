Tre residenze musicali a concorso allo Studio Foce

I periodi/slot per le residenze sono tre: (A) 13 - 17 novembre 2022, (B) 19 - 23 febbraio 2023, (C) 28 maggio - 1 giugno 2023. I risultati della selezione per il primo periodo saranno comunicati durante il mese di settembre, per i successivi durante il mese di dicembre. Le candidature vanno inoltrate specificando gli slot prescelti (più preferenze sono possibili) entro il 29 luglio 2022 per lo slot A ed entro il 30 settembre 2022 per gli slot B e C.