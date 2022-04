Annunciato l'artista che chiuderà Connection Festival: è Ultimo

LOCARNO - Sarà Ultimo il protagonista della serata conclusiva di Connection Festival, in programma il 19 giugno dalle 20.45 in Piazza Grande a Locarno.

Dopo lo straordinario concerto del 2019, Ultimo ha scelto di tornare a Locarno per un’unica imperdibile tappa svizzera del suo tour estivo e si esibirà in Piazza Grande in un concerto unico nel suo genere, in cui proporrà tutti i suoi grandi successi nell’intima versione pianoforte e voce, la sua preferita.

La prevendita esclusiva per i membri Raiffeisen parte giovedì 21 aprile alle 11, mentre il giorno successivo dalla stessa ora prende il via la prevendita online e presso i punti vendita Manor.

Ricordiamo che Connection Festival vedrà protagonisti Rhove, Shiva e Paky venerdì 17 giugno, Blanco sabato 18 giugno (tutto esaurito) e, appunto, Ultimo domenica 19 giugno. Il concerto è accessibile a tutti ma i minori fino ai 15 anni di età potranno assistere allo spettacolo solo se accompagnati da un maggiorenne. L’evento è organizzato da GC Events, maggiori informazioni sui siti ufficiali: www.connectionfestival.ch o www.gcevents.ch.