Mighty Oaks, Vintage Trouble e Make Plain per Càvea Festival

MENDRISIO - Le cave di Arzo tornano a vibrare con la terza edizione del Càvea Festival, in programma dall'1 al 2 luglio. Un ritorno in grande stile - con una programmazione di musica dal vivo di qualità, dj set frizzanti e prodotti enogastronomici locali, il tutto in una location unica nel suo genere - per l'evento, venuto alla luce nel 2018 e che torna dopo la pausa Covid.

Càvea Festival proporrà una lunga serie di esibizioni su più palchi, che spazieranno dal rock’n roll al soul, passando per l’indie folk e il rhythm and blues, affiancando artisti ticinesi e nazionali a formazioni dal respiro internazionale. È il caso dei Vintage Trouble, band californiana che ha totalizzato oltre 3000 show in 30 paesi, accompagnando in tour divinità del rock come The Who, The Rolling Stones, AC/DC e tanti altri. Con il suo rock spavaldo, il blues venato di soul e il groove R&B, il quartetto – formato da Ty Taylor (voce), Nalle Colt (chitarra), Rick Barrio Dill (basso) e Richard Danielson (batteria) – si esibirà per la prima volta in Ticino, in un tour europeo che venerdì 1° luglio toccherà anche le cave di Arzo.

Ad aprire il loro concerto dal palcoscenico principale saranno i Make Plain, noto duo power folk di ritorno sulla scena ticinese dopo due anni di pausa forzata. All’affezionato pubblico del Càvea Festival, Andrea Zinzi e Luca Imperiali presenteranno in esclusiva il primo singolo che anticipa l’uscita del loro terzo lavoro in studio, a dieci anni esatti dalla nascita della band. Una data simbolica, non solo perché ad Arzo il duo momò ha mosso i suoi primi passi, ma anche perché si tratterà della loro unica data a Sud delle Alpi per l’estate del 2022.

Headliner della serata di sabato 2 luglio saranno invece i Mighty Oaks, band indie folk residente a Berlino. Il trio, composto dallo statunitense Ian Hooper, l’italiano Claudio Donzelli e l’inglese Craig Saunders, si ispira alla tradizione folk americana, con strumenti tipici come il banjo, ma anche moderni, come tastiere, chitarra e basso elettrico. Grazie a una serie di tour in apertura a

gruppi quali Lumineers, Chvrches e Kings of Leon ed esibizioni in festival rinomati come il Loolapalooza, i Mighty Oaks hanno scalato le classifiche di Svizzera e Germania, raggiungendo la Top Ten delle vendite. Nel 2021, pubblicano il loro quarto album, “Mexico”, scritto durante la pandemia.

Spazio sabato sera anche alla musica d’Oltralpe, con la voce magnetica e piena di pathos di Mark Kelly, cantautore di Manchester trapiantato a Vevey, vincitore del “Best Act Romandie” agli Swiss Music Awards nel 2017, che ad Arzo arriverà con la sua nuova formazione: The Peaceful Warriors. Da Winterthur, arriverà invece Fabe Vega: chitarra acustica, voce avvolgente, e un trio di musicisti al seguito in grado di sostenerlo con ritmi groove e incalzanti.

La musica non risuonerà soltanto dal palcoscenico principale dell’anfiteatro naturale. A muoversi sull’intera area delle cave, venerdì 1° luglio ci sarà lo show itinerante di Tao – The Love Bus Experience. Da un pulmino Volskwagen del 1974 allestito come un vero palco-salotto in movimento, il cantautore e produttore musicale italiano Valerio Ziglioli proporrà un suo repertorio rock’n’roll con una modalità unica e rivoluzionaria, che l’ha portato a toccare già 800 città fra Italia ed Europa.

Infine, dall’area food in cava Broccatello, verranno proposti a rotazione Dj Set di vari artisti locali, che spazieranno dall’afrobeat, al rock’n roll, passando per la cumbia, il funk e l’italo 60s. Fra i nomi previsti: dj LeMox, dj Ciao Amore, dj Gianni B., dj Grill, dj Saudade, dj Yari Copt e dj Rabbeat. La prevendita online è già aperta. Raiffeisen, sponsor ufficiale dell’evento, offre uno sconto del 25 % sui biglietti ai suoi soci dal portale Raiffeisen Member Plus. Ulteriori informazioni disponibili sul sito ufficiale di Càvea Festival e sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento.

CÀVEA FESTIVAL