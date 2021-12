Locarno On Ice, il programma degli eventi del fine settimana

LOCARNO - A Locarno On Ice, oltre al ghiaccio che offre movimento a grandi e piccini, anche la musica dal vivo riscalda l’ambiente proponendo svariati generi e momenti di aggregazione, per vivere la gioia di ritrovarsi attorno alle casette gastronomiche, negli igloo o nelle suggestive lounge all’aperto.

I concerti prendono il via venerdì alle 18 con Agata & Nick, il duo acustico con Agata Pelloni (voce) e Nicola Decarli (chitarra). Lasceranno poi il posto ai The Shout, la cover band milanese che riproporrà a Locarno On Ice la straordinaria carriera dei Beatles.

Sabato sera il villaggio sarà acceso dall'energia della guggen Anfrigola e Gatt Band, che alle 18 porterà a Locarno tutta la gioia del carnevale. Poi la scena sarà tutta di Luis Landrini e della sua band.

Il fine settimana di Locarno On Ice propone anche attività per la famiglia. Il sabato pomeriggio accoglie un sodalizio che vede a braccetto Caffè Carlito con ASPI, la fondazione che si occupa di aiuto, sostegno e protezione dell’Infanzia. Dalle 14 verrà presentato un progetto inedito e dalle 15 gli specialisti di Caffè Carlito coinvolgeranno i visitatori nella torrefazione del caffè.

La domenica invece, con Raiffeisen on ice, permetterà di cimentarsi nella creazione artigianale di una candela. Infatti a partire dalle 14 l’atelier curato dalle Supermamme di Minusio intitolato “Vieni a creare insieme una candela speciale per un Natale geniale!” farà trovare tutto l’occorrente per permettere di creare la propria candela a partire da stoppino e cera d’api, e portare a casa un po’ di luce. Ai partecipanti, oltre alla candela, sarà offerto un simpatico omaggio.

Per accedere al villaggio natalizio e alle sue attività, così da divertirsi in sicurezza, il Municipio di Locarno ha emanato nuove regole introducendo la presentazione del Covid Pass cosiddetto 2G (vaccinati e guariti).