Il sassofono trasversale di Ben Wendel sul palco dello Studio Foce

LUGANO - Una serata all'insegna del jazz trasversale quella di questo 25 ottobre allo Studio Foce per la rassegna Raclette.

Sul palco con il suo sestetto si esibirà il sassofonista canadese, trapiantato prima a Los Angeles e poi a New York, Ben Wendel. Gli appassionati lo conosceranno come membro fondatore degli Kneebody ma anche come feat. d'eccezione per un sacco di artisti da Antonio Sanchez fino a Snoop Dogg.

Porta a Lugano il suo ultimo disco, “High Heart” (2020) riproposto in chiave live con una band mutaforma che comprende pregevolissimi musicisti dalla Grande Mela, e non solo.

Per la serata di sabato la formazione sarà quella seguente:

Ben Wendel - sax tenore, elettronica

Michael Mayo - voce, elettronica

Shai Maestro - piano e rhodes

Lage Lund - chitarra elettrica

Joe Sanders - basso

Ofri Nehemya - batteria

La prevendita è attiva su biglietteria.ch