L'Irlanda sbarca in Capriasca (almeno per qualche giorno)

TESSERETE - Per qualche giorno la Capriasca diventa una piccola enclave irlandese nel cuore del Ticino. Merito del Glendleadh di Tesserete, un evento di alcuni giorni dedicato alla musica, alla cultura e ai sapori d’Irlanda: un appuntamento fisso per gli appassionati dell’Isola Verde e per gli abitanti di tutta la regione.

Il Glenfleadh (che in lingua gaelica significa “Festival della valle”), animerà la Capriasca dall’8 al 10 ottobre 2021, con un pre-festival la sera di giovedì 7.

Dopo la pausa forzata causa pandemia dello scorso anno (che sarebbe stato il ventesimo di attività dell’associazione), quest’autunno il Glenfleadh ripropone la formula delle ultime tre edizioni, coinvolgendo di nuovo attivamente gli esercenti e le associazioni attive sul territorio, che danno vita a un vero e proprio Irish Village.

Il programma è ricco: quattro distinte location ospiteranno, nelle serate di venerdì e sabato, otto concerti con formazioni che interpretano la musica irlandese in modi differenti, ispirandosi alla tradizione o lasciandosi “contaminare” da altri generi, come il folk in senso lato o il rock. Si va dai beniamini di casa The Vad Vuc ai Duilleoga, da I Liguriani ai Fölkheads, dai Laralba ai Folking Bastards, passando per i Ratatagnöl e finendo con gli irlandesi Corkman Turner Overdrive.

Durante il festival sarà anche possibile approfittare di diverse proposte gastronomiche, in tema con il festival e, tramite iscrizione, partecipare a degustazioni di birra e whiskey.

L’accesso alla manifestazione è gratuito: vigono comunque le limitazioni di accesso ai locali pubblici dovute alla pandemia. Maggiori informazioni o possibilità d'iscriversi alle degustazioni su

Facebook o scrivendo a glenfleadh@hotmail.com.