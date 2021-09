Le Cave di Arzo tengono a battesimo la prima edizione di Adastra Festival

MENDRISIO - Sabato 18 settembre si svolgerà la prima edizione di un nuovo progetto musicale elettronico che avrà cadenza annuale: Adastra Festival.

Spiegano gli organizzatori dell'evento, che si svolgerà nel magnifico anfiteatro naturale delle Cave di Arzo: «Si prefigge come obbiettivo di proporre una giornata di musica, arte e condivisione. Infatti oltre alla musica di genere techno e reggae, si esibiranno vari artisti teatrali e ci sarà un’area adibita allo streetfood».

La prima edizione si svolgerà dalle 14 fino alle due di notte. Saranno 16 gli artisti che si alterneranno sui due palchi previsti alle Cave. Ci saranno artisti rinomati della scena techno europea come Nils Hoffmann, Jonas Saalbach, Deniz Bul e Teho, ma anche vari artisti locali di cui: Spirit & the Guide, Minimalcircle, M.Solez, Walter Albini, Ti-Sound, The Spinmen, Biomassa, Diego Fratini, Majestic Elements, Illuminatty Sound e Prisma.

Data la situazione pandemica, l’accesso sarà garantito esclusivamente alle persone in possesso del certificato vaccinale o del test negativo. Ci sarà la possibilità di effettuare il test all’entrata. «Grazie alla collaborazione del Canton Ticino e del Comune di Mendrisio, ci è stato autorizzato il permesso per ospitare un massimo di 2200 persone, attenendoci alle direttive federali e cantonali in normativa protezione Covid».

Tutte le informazioni sul sito del Festival.