Triplo appuntamento firmato Jazz Cat Club

ASCONA - Anche il Jazz Cat Club di Ascona decide di non fermarsi e propone spettacoli per un pubblico limitato a soli 30 spettatori e nel rispetto delle norme anti-Covid. Si tratta di una mini serie fuori programma di tre concerti con affermati artisti ticinesi e svizzeri.

Il primo concerto della serie presenta venerdì 20 novembre alle 20.45, al Teatro Sociale di Bellinzona, il noto fisarmonicista bellinzonese Danilo Boggini in un inedito quartetto comprendente, oltre allo stesso Boggini, Daniele Gregolin alla chitarra ritmica, il fedele Marco Ricci al contrabbasso e il versatile e talentuoso Anton Jablokov. Il giovane violinista di origine slovacca, recentemente più volte ammirato al fianco di Boggini, spazia dalla musica classica al jazz alla musica tradizionale di diversi paesi Europei. L’ambito musicale del concerto è lo swing e il jazz manouche, come ben indica il nome del quartetto: Hot Club de Suisse.

Il secondo appuntamento propone venerdì 27 novembre alle 20.45 al Teatro Sociale e sabato 28 novembre al Teatro del Gatto di Ascona, un musicista ticinese davvero coinvolgente e apprezzato anche a livello internazionale: il tastierista Frank Salis. A cavallo fra Romandia (dove insegna) e Ticino (dove è cresciuto), Salis negli ultimi anni ha spesso lavorato con Nicolas Gilliet in vari progetti che lo hanno portato a collaborare con musicisti di New Orleans e a immergersi nelle atmosfere musicali della Città del Delta. Per l’occasione, e non a caso, sarà anche presentato al pubblico il nuovo brano di Natale che l’artista ha registrato con John Boutté, che uscirà ufficialmente il prossimo 30 novembre. Accompagnano Salis gli eccellenti Daniel Macullo alla chitarra e Marco Cuzzovaglia alla batteria. Ospite speciale delle due serate, una delle più belle voce del soul jazz svizzero, Martin Lechner, già vincitore dello Swiss Jazz Award.

I biglietti sono in vendita a 28 franchi (metà prezzo studenti). Prenotazioni. Per i concerti al Teatro sociale: Ente turistico del Bellinzonese 091 825 48 18 (dalle 13.30 alle 17). Per il concerto al Gatto: info@jazzcatclub.ch o 078 733 66 12 (dalle 13.30 alle 17).

I concerti facenti parte del programma ufficiale del 17 novembre (Tullio De Piscopo e Dado Moroni) e del 23 novembre (Antonio Faraò International Trio) sono stati rinviati a data da definirsi. Al momento sono confermati i concerti del 4 e 5 dicembre con Christian Willisohn e Uli Wunner e del 18 e 19 dicembre con Paddy Sherlock ed Ellen Birath.