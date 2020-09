"I Primi 20 anni" dei Vad Vuc al Teatro Sociale

BELLINZONA - Questa sera e domani The Vad Vuc festeggiano “I primi 20 anni” insieme al proprio pubblico al Teatro Sociale di Bellinzona. Saranno due concerti-evento, nel corso dei quali la band momò - Michele Carobbio alla voce, chitarre e mandola; Sebastian Cereghetti al mandolino, trombone e cucchiai; Davide Bosshard al susafono, tastiere e basso; Giacomo Ferrari al basso, banjo e cori; Fidel Esteves Pinto ai flauti e tromba; Fabio Martino alla fisarmonica e tastiere; Roberto Panzeri alla batteria e Alberto Freddi al violino - chiamerà sul palco tutti gli ex-membri che hanno condiviso un tratto di strada (Sebalter, Q, Miske, Büti, MacPanzer e Martèn).

I presenti potranno inoltre mettere le mani in anteprima su “Vadavialcovid”, l'album d'inediti in uscita a novembre. Con l'acquisto delle copie fisiche si potrà fare del bene: l'intero ricavato verrà devoluto alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA). «La genesi di questo album è dovuta ai mesi di lockdown: mentre noi componevamo e registravamo, altre persone operavano sul campo spesso in condizioni molto difficili. Ci è quindi sembrato giusto utilizzare questo disco come vettore per un'iniziativa benefica. Grazie ragazzi per tutto quello che fate!».

Il Teatro Sociale Bellinzona ricorda che in tutto il teatro è d'obbligo indossare la mascherina igienica per tutta la durata della permanenza nell'edificio. Inoltre all'ingresso verranno raccolti i dati di contatto di tutti i presenti per garantire il tracciamento.