Al via la nuova stagione di LuganoMusica

LUGANO - S’inaugura lunedì 21 settembre alle ore 20.30 la nuova stagione di LuganoMusica nella Sala Teatro del Lac.

Per il concerto di apertura è stata scelta la bacchetta di Valerij Gergiev alla testa della sua Orchestra Mariinskij. Particolarmente gradito è il ritorno dei musicisti di San Pietroburgo che avevano inaugurato la prima stagione delle orchestre internazionali nel 2015, sperimentando per primi l’acustica della nuovissima Sala Teatro del LAC.

Il concerto di domani sera vedrà in azione anche il giovanissimo Abisal Gergiev, che debutta al fianco del padre con il concerto in fa diesis minore per pianoforte e orchestra di Aleksandr Skrjabin. In programma l’Italiana di Mendelssohn e la Pavane di Ravel.