Quattro serate jazz nel giardino del Teatro del Gatto

ASCONA - “Jazz Cat Club in The Garden”: è questo il titolo della mini rassegna musicale che il Jazz Cat Club propone da mercoledì 12 sino a sabato 15 agosto nel giardino del Teatro del Gatto di Ascona (via Muraccio 21).

Le quattro serate hanno inizio alle 20.30 e propongono una all-star band comprendente oltre al bassista franco-australiano Sébastien Girardot, tre jazzisti inglesi di solida fama: il clarinettista Adrian Cox, il chitarrista Denny Ilett ed Enrico Tomasso, acclamato trombettista londinese.

Di sera in sera i quattro musicisti si alterneranno alla guida del quartetto per proporre quattro programmi diversi che metteranno l’accento sui grandi clarinettisti di New Orleans (mercoledì), sull’influenza del blues nel jazz (giovedì), sulla musica del più celebre jazzista della storia, Louis Armstrong (venerdì) e sulle indimenticabili canzoni di Frank Sinatra e Nat King Cole (sabato).

Entrata a 30 franchi. Prenotazioni: 078 733 66 12 e info@jazzcatclub.ch.