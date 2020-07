Quattro serate di musica in giardino: tornano i concerti al Jazz Cat Club

ASCONA - In attesa di capire come e quando riprendere le attività, interrotte lo scorso marzo causa pandemia, il Jazz Cat Club di Ascona propone, da mercoledì 12 a sabato 15 agosto, quattro imperdibili serate musicali, che si svolgeranno all’aperto, nel giardino retrostante il Teatro del Gatto (via Muraccio 21 ad Ascona).



Le quattro serate, tutte diverse, vedranno la partecipazione di un cast d’eccezione comprendente quattro formidabili solisti: Denny Ilett (chitarra e voce), Enrico Tomasso (tromba e voce), Adrian Cox (clarinetto, sassofoni e voce) e Sebastien Girardot (basso), che il pubblico di JazzAscona ben conosce. Una vera all star band, in sostanza, che di sera in sera cambierà leader per accompagnarci in un affascinante viaggio in quella che è stata l'avventura del jazz.

Le serate, programmate da Nicolas Gilliet con il sostegno del Teatro del Gatto di Ascona, si articoleranno come segue.



Mercoledì 12 agosto con lo spettacolo “New Orleans Jazz Clarinet” la band renderà omaggio ai grandi maestri del clarinetto di New Orleans come Johnny Dodds, Edmund Hall e Barney Bigard. Vedette della serata il 37enne clarinettista inglese Adrian Cox. Autentico virtuoso, nominato clarinettista dell'anno ai British Jazz Awards 2020, Cox è uno dei giovani musicisti jazz inglesi più in vista. Nel 2018 persino Wynton Marsalis l’ha voluto al suo fianco nello spettacolo londinese con cui Wynton ha celebrato lo storico concerto di Benny Goodman del 1938 alla Carnegie Hall.



Con il chitarrista e cantante inglese Denny Ilett nelle vesti di leader della serata, il programma di giovedì 13 agosto, “Swingin’ The Blues", esplorerà il ruolo che ha avuto il blues nello sviluppo del jazz, accompagnandoci in un fantastico viaggio che ci porterà dal delta del Mississippi a New York.



Venerdì 14 agosto con “Salute To Satchmo” sarà invece l'acclamato trombettista e cantante Enrico Tomasso a tributare un omaggio all’intramontabile Louis Armstrong. Talento debordante, Enrico Tommaso proviene pure lui dall’Inghilterra. Proclamato nel 2020 per la sesta volta trombettista dell’anno ai British Jazz Awards, è considerato uno dei migliori trombettisti della scena jazz contemporanea e ha suonato con molti grandi jazzisti inglesi e americani.

La serata finale di sabato 15 agosto, infine, si intitola “An Evening Of Frank Sinatra & Nat King Cole” e presenterà le canzoni portate al successo da due leggende della musica popolare americana. Per l'occasione la band avrà come leader Denny Ilett. Da oltre 35 anni sulle scene, ospite regolare di JazzAscona, Ilett non è solo un eccellente chitarrista (è stato per oltre 20 anni chitarrista e direttore musicale di Lillian Boutté), ma si è imposto recentemente anche come fine e sensibilissimo interprete dell’American Songbook.



Insomma, quattro appuntamenti davvero da non perdere (tutti i concerti iniziano alle 20.30) per questa mini rassegna, raffinata e intima, che si tiene all’aperto, nel quadro del bel giardino retrostante il Teatro del Gatto. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno all’interno del teatro con le dovute regole di distanziamento sociale.



I biglietti per le quattro serate sono in vendita a 30 franchi (soci sostenitori del Jazz Cat Club e studenti 15 CHF). Per le note ragioni sanitarie, i posti disponibili sono limitati a 70 per serata.

Iscrizione vivamente raccomandata scrivendo a info@jazzcatclub.ch oppure telefonando allo 078 733 66 12 o allo 091 792 21 21