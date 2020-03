Il Temus Club questo weekend ritorna agli anni '80

AGNO - Questo fine settimana il Temus Club si tinge di... anni '80, con due appuntamenti dedicati a quel decennio indimenticabile.

Si parte venerdì 6 con una delle icone di quegli anni in Italia: Max Pezzali. Sul palco del locale malcantonese si esibiranno infatti i Max Pezzali Tribute che proporranno i brani del mitico frontman degli 883 per una serata all'insegna del tormentone. Segue l'after party con Dj Christian Cattaneo fino alle prime luci del giorno.

Sabato 7, invece, a fare festa (a suon di musica retrò) saranno i trentenni (e più) per il mensile e immancabile Party '80 – Over 30, per tutti quelli nati dall'89 in giù e con le migliori hit dal 1980 al 1995.