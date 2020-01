Sballo ad alta quota: è in arrivo un nuovo singolare evento in Ticino

LAVIZZARA – L'appuntamento è per sabato 18 gennaio. È in quella data che si terrà la prima edizione dell' "OpenAir al Lagh Winter Rock feat La Cappellina" a Piano di Peccia (Lavizzara). «Ci sarà la possibilità di passare una bella giornata in famiglia, con attività per piccoli e grandi – spiega un'organizzatrice –. La manifestazione inizierà con una maccheronata alle 12. E alle 14 seguirà la gara di scivolata con gonfiabili di ogni tipo. Verrà premiato il più veloce per ogni categoria e sarà assegnato lo speciale "premio simpatia" per la discesa più spettacolare».

Alle 17 è previsto l'inizio dei concerti con Alex Remy, ...Piace? e i tri5th (Vomitors Acoustic Trio). «Dalle 19 la griglia sarà pronta a servirvi i famosi Cicitt valmaggesi e alle 23 ci si potrà scatenare sulla pista da ballo La Cappellina fino a tarda notte».



OPENAIR AL LAGH