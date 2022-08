Castellinaria tra digitalizzazione, sostenibilità e uno sguardo verso il futuro

Inoltre, in occasione della 35esima edizione, la mostra annuale verrà ospitata tra le mura di Castelgrande. «Quest'anno abbiamo voluto concentrarci sui costumi, in collaborazione con la Sartoria Tirelli Trappetti di Roma che fornirà dei capi anche di Gabriella Pescucci, che vinse pure un Oscar per "L'età dell'innocenza" di Scorsese». Fra i costumi in mostra si potrà ammirare anche quello indossato da Monica Bellucci, l'incantevole strega de "I fratelli Grimm" di Terry Gilliam. La mostra, altra novità, rimarrà aperta dall'inizio di Castellinaria, il 19 novembre, fino alla fine delle vacanze di Natale, in modo che chiunque possa avere il tempo di visitarla. «L'idea è quella di organizzare degli atelier anche dopo la fine del festival». E le attività con i ragazzi non mancheranno: «Lavoreremo con costumisti e costumiste professionisti. Sarà una mostra in parte interattiva, dove i bambini e i giovani possono imparare anche attraverso momenti ludici che cosa vuol dire creare un costume, come si fa a caratterizzare un personaggio del cinema tramite gli abiti, eccetera».