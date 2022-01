Il febbraio del Locarno Film Festival è nel segno del corto

LOCARNO - Febbraio per il Festival del Film di Locarno sarà nel segno del corto, per la precisione delle Locarno Short Weeks. Da vedere via web, on demand e non, 22 cortometraggi che si "attiveranno" un giorno dopo l'altro lungo tutto il mese di febbraio, a partire dal primo fino al 28.

La selezione, curata da Eddie Bertozzi, comprende Pardini d’oro e d’argento di Locarno2020, film svizzeri e internazionali, dell’universo Pardi di domani e di quello Open Doors. Ventidue modi di osservare il mondo e di raccontarlo con il cinema, in pochi (o pochissimi) minuti.

«La selezione è stata fatta appositamente per mostrare una costellazione di possibilità cinematografiche», racconta proprio il curatore.



Ma come funziona? Ogni giorno, a partire dal 1° febbraio, il sito del Locarno Film Festival sarà piattaforma e vetrina per un cortometraggio nuovo, lasciandolo poi disponibile per una settimana, durante la quale il pubblico potrà vederlo e votarlo. In palio il Locarno Shorts Weeks Audience Award, per il corto più votato, e un’esperienza a Locarno75, per chi tra il pubblico, sarà più fortunato.

Per maggiori dettagli, rimandiamo al sito web del Pardo.