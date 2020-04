Il Pardo risponde all'appello di De Niro e YouTube

LOCARNO - Locarno Film Festival ha risposto "presente" all'appello di Robert De Niro e di YouTube e prenderà parte a un nuovo progetto chiamato Global Film Festival.

L'iniziativa di Tribeca Enterprises (società del divo di Hollywood) e del colosso dello streaming video porterà alla creazione di un grande evento online con cui abbattere idealmente - e cinematograficamente - i confini a cui il Covid-19 sta costringendo il mondo intero. Dal 29 maggio al 7 giugno YouTube ospiterà la programmazione condivisa dei più importanti Festival cinematografici del mondo, da New York a Mumbai, da Cannes a Macao, da Toronto a Sidney, da Venezia a Tokyo, da Berlino a Locarno.

«Un evento unico figlio dello stesso spirito che accomuna tutte quelle realtà che nel mondo, come e insieme al Locarno Film Festival, credono nel cinema e nell'arte tout-court. Ovvero la convinzione che gli autori, gli artisti, la loro espressione, siano ponti per connettere il pubblico, dunque le persone e le culture. Anche quando la distanza non lo consente» fanno sapere dal Pardo.

We Are One: A Global Film Festival permetterà al pubblico di vedere il mondo in un momento storico in cui già uscire in cortile appare come un viaggio. Attraverso YouTube e le proposte dei Festival sarà possibile sbirciare culture, conoscere nuovi artisti, indagare forme di espressione, condividere nuovi punti di vista e ascoltare nuove riflessioni grazie a lungometraggi, cortometraggi, documentari, musica, conversazioni e quant'altro ogni singolo Festival, nelle prossime settimane, proporrà come proprio contributo. Tra cui, ovviamente, quello del Locarno Film Festival. Ci sarà anche un lato solidale: l'iniziativa supporterà l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i partners di soccorso sanitario delle singole regioni e il pubblico potrà fare donazioni a sostegno delle comunità locali.

Fino a questo momento hanno aderito al progetto i festival di Annecy, Berlino, Londra, Cannes, Guadalajara, Macao, Gerusalemme, Mumbai, Karlovy Vary, Locarno, Marrakech, New York, San Sebastian, Sarajevo, Sydney, Tokyo, Toronto, Venezia oltre al Tribeca e al Sundance Film Festival.