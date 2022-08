La serata delle donne per il congedo dal Magic Blues

Si parte con la prima e unica artista valmaggese a calcare il palco della kermesse: i DimeBlend nascono dall'incontro della chitarra di Max Frapolli con la potente voce soul di Chiara "Keyra" Ruggeri e ritornano a suonare in valle. La serata tutta al femminile prevede il gradito ritorno di Lisa Doby, che seppe incantare il pubblico di Cevio con il suo mix di soul e gospel, non privo anche d'influenze rock. Negli ultimi anni ha girato soprattutto in Europa del nord con il suo show Acoustic Moments.