Philipp Fankhauser atteso da un bagno di folla a Gordevio

Indubbiamente il più acclamato bluesman rossocrociato, è amatissimo in Ticino (dove ha vissuto per molti anni) e specialmente dal pubblico di Magic Blues: come dimenticare l’immenso bagno di folla nella piazzetta di Maggia, solo pochi anni fa? Negli anni Fankhauser ha suonato con B.B. King, Bobby Bland e Richard Cousins ed è stato invitato anche ai prestigiosi Chicago Blues Festival e Montreux Jazz Festival (2011 e 2018). I suoi concerti sono una splendida miscela di ballad e brani dal sapore funky e non deluderanno le attese dei suoi numerosi fans, attesi in massa a Gordevio.