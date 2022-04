Una prima assoluta per il Vanilla Club: arriva Hardsoundz

RIAZZINO - Sabato 23 aprile il Vanilla Club ospita per la prima volta Hardsoundz, uno spettacolo «duro e rumoroso», come assicurano dalla discoteca di Riazzino.

Dal 2011 Hardsoundz rappresenta con successo in Svizzera l’hardstyle e l’hardcore con line-up sempre di prima qualità. Questo marchio, ormai divenuto leggenda nell’ambiente della musica Hard, faceva tappa in passato nella storica location Sektor11 (ex OXA Zurigo) per il Festival di Pasqua, dove Il suo inconfondibile Sound Hard veniva diffuso lungo due giorni di festa. La serie Hardsoundz aveva precedentemente trovato posto anche presso altre location, come ad esempio il St. Jakobshalle di Basilea.

Per il debutto al Vanilla Club è stata allestita una line-up impressionante: quattro sale con i generi Hardcore, Hardstyle & Rawstyle, Trance Remember (100% Vinyl) & Goa! Il pubblico potrà ammirare dal vivo Angerfist, Tha Playah, D-Sturb, Andy The Core, Doctor Zot, Giuly, Synergee, Ale Power e molti altri.

MAIN FLOOR -> Hardcore Floor:

Angerfist (NL)

Tha Playah (NL)

Andy The Core (IT)

Giuly (CH)

Ska (IT)

Raider (IT)

RED SKY -> Hardstyle/Rawstyle Floor:

D-Sturb (NL)

Doctor Zot (IT)

Synergee (CH)

Da Smasher (IT)

Equalizerz

The Genesis of Demon

SALA 3 -> BEAT BOX :

100% Trance Remember Vinyl Floor

Synergee (CH)

Butterfly (IT)

Alex Pro (CH)

Never (CH)

Yell (CH)

SALA 4 -> Infinity Goa Floor:

Ale Power (CH)

Twigger (IT) Live

Cosmic Shake (IT) Live

Depa (IT)

Lady Bet (IT)

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.