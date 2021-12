Al Palazzo dei Congressi vanno in scena le musiche leggendarie di Ennio Morricone

LUGANO - Lunedì 6 dicembre alle 20.30 il Palazzo dei Congressi di Lugano ospita un tributo alle musiche di uno dei maggiori compositori di colonne sonore di sempre: Ennio Morricone.

Diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, l'Ensemble Symphony Orchestra proporrà brani celebri e indimenticabili tratti da "ll buono il brutto e il cattivo", "Mission", "La leggenda del pianista sull’oceano", "C’era una volta Il West", "Nuovo Cinema Paradiso", "Per un pugno di dollari", "The Hateful Eight", "C'era una volta in America", "Per qualche dollaro in più", "Malena"… Il tutto riproposto in un concerto teatrale di grande impatto emotivo.

Ultimi biglietti ancora a disposizione, prevendita online su Biglietteria.ch.