Davide Van De Sfroos a Lugano nel 2022: i biglietti sono già disponibili

LUGANO - È attiva dalle scorse ore, su Biglietteria.ch e in tutti i punti vendita autorizzati, la prevendita dei biglietti del concerto che Davide Van De Sfroos terrà il 13 aprile 2022 al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Il cantautore comasco, amatissimo in Ticino, presenterà il suo ultimo disco d'inediti "Maader Folk", uscito lo scorso 17 settembre per BMG/MyNina e subito entrato nelle classifiche italiane. Dopo il calore ricevuto nel corso degli appuntamenti instore, Davide Van De Sfroos torna a esibirsi nei teatri con 16 date. Si parte il 9 febbraio davanti al pubblico di casa sua, a Como, per poi compiere un giro dell'Italia - con tanto di passaggio in Svizzera.

«Maader Folk ha voglia di mettersi finalmente in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile a un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino a ora, con affetto e pazienza, questo momento» spiega Davide Van De Sfroos. «E allora che Maader Tour sia!».

Sul palco insieme al cantautore ci saranno i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica). Tutte le informazioni sono disponibili su www.davidevandesfroos.it/it/ tour/.