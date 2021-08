Donne e chitarre chiudono Vallemaggia Magic Blues

AVEGNO GORDEVIO - Ci si avvia verso la settimana conclusiva di Vallemaggia Magic Blues: gli ultimi due concerti sono in programma mercoledì 4 e giovedì 5 agosto a Gordevio, al campetto del paese.

Mercoledì 4 sarà una serata all'insegna delle donne con la "Lady's Blues Night". Alle 20.30 sarà l'artista di casa Chiara “Keyra” Ruggeri a rompere il ghiaccio. Originaria di Maggia, ha partecipato a "The Voice Of Switzerland" e con la sua voce gospel ha convinto anche Philipp Fankhauser, suo coach nello show. A ispirarla è la regina del Soul Etta James. Si esibirà come di consueto con i DimeBlend, band di grande esperienza composta dagli eccellenti Max Frapolli e Robi Panzeri.

A seguire Manu Hartmann, dinamica cantante e compositrice di Liestal. Voce versatile, combina elementi di jazz, soul, blues e rhythm’n’blues. Tra le sue influenze (un’altra volta) Etta James, Dee Dee Bridgewater, Marla Glen e Janis Joplin. Nel 2018 vinse lo Swiss Blues Challenge, arrivando in semifinale all’International Blues Challenge di Memphis. Si presenta accompagnata da un nuovo gruppo di validi musicisti, riproponendo quel Modern blues intriso di rhythm’n’blues, funk e jazz.

L’abilità di Laura Cox alla chitarra ha ricevuto complimenti persino dalla leggenda vivente del blues Joe Bonamassa. Il successo delle sue cover l’ha portata a formare un gruppo, Laura Cox Band, che ha girato mezza Europa, condividendo il palcoscenico con Chris Slade (AC/DC) e Dr Feelgood. L’ultimo lavoro "Burning Bright" è un mix di musica delle sue principali influenze Lynyrd Skynyrd e ZZ Top, fino all'heavy dei Black Sabbath, con la chitarra di Laura che suona molto innovativa.

Sarà una "Guitars Night" a far calare il sipario sull'edizione 2021 della kermesse. Alle 21 salirà sul palco di Gordevio Sandro Schneebeli, giustamente considerato uno dei talenti più creativi del panorama musicale svizzero con progetti, che spaziano dal jazz, al blues e alla World music. Il blues è però il suo primo grande amore e con l’organista Hammond Andy Appignani, suo fido compagno anche in duo, e il batterista e cantante spagnolo Enrique Parra, dotato di una voce sorprendente, ha creato il trio Sand’s 2b a band, ormai un punto di riferimento per il mondo vintage del rhythm’n’blues e del blues in Ticino.

Gran finale con Kirk Fletcher, forse il miglior chitarrista britannico degli ultimi decenni. È stato il lead guitarist dei Faboulous Thunderbirds e ha ricevuto cinque nomination per il Blues Music Award e nel 2015 per il British Blues Award. Ha collaborato negli anni con Joe Bonamassa (di cui è stato in vari tour la seconda chitarra), Charlie Musselwhite, Doyle Bramhall Sr., Mannish Boys, James Cotton, Pinetop Perkins e Hubert Sumlin. Davvero pirotecnico il suo trio con Trevis Carlton e Tom Brechtlein.

La prevendita di entrambe le serate è attiva su Biglietteria.ch.

VALLEMAGGIA MAGIC BLUES