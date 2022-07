Porte chiuse per l'Mps

BELLINZONA - Niente lista unica. Amici, o nemici, come prima. Le trattative nel campo della sinistra in vista delle prossime elezioni cantonali ricalcano vagamente quelle in corso nella vicina Penisola. Il Movimento escluso, qui, è quello per il Socialismo: in un comunicato congiunto Partito Socialista e Verdi hanno reso noto che non correranno assieme all'Mps per il Gran Consiglio ad aprile.