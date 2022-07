Canicola e lavoro, la politica si muove

Per sopperire a questa lacuna, ad oggi si anticipa l’orario di inizio lavori alle 6 per poter terminare nel primo pomeriggio, evitando quindi che i lavoratori siano esposti nel momento peggiore della giornata. Purtroppo però, ciò è possibile solo in quei comuni che lo permettono e, per ora, «questa procedura non è codificata e non è uniformata a livello cantonale». Lo status quo, sostengono i granconsiglieri, creerebbe «grossi disagi mettendo in forte pericolo la salute dei lavoratori».