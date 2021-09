L'azione dei Giovani socialisti in vista della votazione sull'Iniziativa 99%

BELLINZONA - Domenica 19 settembre la GISO Ticino ha realizzato un’azione nel Bellinzonese in vista del voto sull’Iniziativa 99% in programma il 26 settembre. «La Gioventù Socialista ha deciso di ricordare che l’1% sta vivendo letteralmente sulle nostre spalle».

I dimostranti hanno quindi inscenato una marcia nella quale una giovane viene letteralmente portata a spalla da altre quattro persone, a simboleggiare il contenuto dell'iniziativa. «Mentre l’1% più ricco della popolazione capitalizza con interessi, azioni e dividendi, noi, il 99%, lavoriamo per garantire i privilegi dell’elevatissima borghesia. La Gioventù Socialista si ribella a questo sistema finanziario ed economico ingiusto che favorisce una piccola parte della popolazione a discapito del restante 99%».

Spiega Laura Guscetti, membro di comitato Giso Ticino: «Vogliamo continuare a vivere in una società dove il profitto ha più considerazione del benessere collettivo e delle persone? Dobbiamo lottare per una società più giusta dove il benessere del 99% non è subalterno ai profitti dei superricchi». Aggiunge il collega Santiago Storelli: «La condizione dei lavoratori e delle lavoratrici è a dir poco vergognosa. Stiamo facendo gli interessi dei super ricchi convinti che possano scappare dalla Svizzera quando quello che ci arriva sono solo le loro briciole. Vedo nel votare No lo stesso comportamento di una scimmia che allo zoo salta di ramo in ramo per farsi lanciare le noccioline dal pubblico dimenticandosi di stare in una gabbia».

