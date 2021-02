“Biciclette fiorite” per ciclabili sicure

MASSAGNO - Alla luce della crisi climatica, della diminuzione della biodiversità e degli spazi verdi, il gruppo PS + I Verdi + Indipendenti di Massagno ha deciso di sostenere una mobilità rispettosa dell’ambiente, del clima e degli insediamenti. Da qui l'impegno a promuovere il trasporto pubblico, il traffico ciclabile e quello pedonale.

«Purtroppo a Massagno - viene sottolineato in una nota - abbiamo una grossa carenza di percorsi ciclabili sicuri. Le numerose famiglie, i ragazzi e i lavoratori che si spostano in bicicletta si espongono a rischi molto elevati». Da qui l'azione dimostrativa "biciclette fiorite", che intende «sensibilizzare la politica e sottolineare l’urgenza di prendere delle decisioni rapidamente per realizzare percorsi e infrastrutture ciclabili sicuri, in modo da incentivare un maggior utilizzo di biciclette e mezzi non motorizzati».

Le installazioni “biciclette fiorite” sono visibili nei seguenti punti:

• incrocio Via San Gottardo/Via Praccio

• fermata del bus “Cappella due mani” in Via San Gottardo

• incrocio Via Lepori/Via Ciusarella

PS + I Verdi + Indipendenti