Lombardi al Municipio e Beltraminelli per il Legislativo, il Ppd schiera i candidati

LUGANO - Il PPD ha scelto i propri candidati per la corsa al Municipio e al Consiglio Comunale di Lugano, in vista delle elezioni previste domenica 18 aprile.

La votazione è stata effettuata in serata, durante l'Assemblea generale della Sezione PPD e GG Lugano, svoltasi in un formato "ibrido" nel rispetto delle norme anti-coronavirus.

Tra i candidati spicca il ritorno in pista di Paolo Beltraminelli, in lizza per il Consiglio comunale. D'altra parte, per il Municipio, il nome che dà maggiormente all'occhio è quello di Filippo Lombardi, la cui candidatura era già stata annunciata.

Un'altra novità è che in congiunzione di lista ci sono anche i Verdi liberali, che avranno un candidato incluso nella lista per il Municipio e 5 candidati sui 60 disponibili per il Consiglio comunale

Presenza femminile - La lista del Municipio presenta 3 donne e 3 uomini, che saranno affiancati dal verde liberale Stefano Dias. Nella squadra dei 55 PPD GG che correranno con i 5 Verdi liberali per il consiglio comunale si presentano invece 23 donne (38%) e 37 uomini che ben rappresentano il territorio cittadino, di cui ben 14 giovani (dai 18 ai 35 anni).

L’obiettivo dichiarato dei popolari democratici è quello di rafforzare la presenza in Città, riconfermando il proprio seggio in municipio e perlomeno i 9 seggi in consiglio comunale, dove si ripresentano 2 consigliere e 4 consiglieri comunali in carica.

Nel corso della serata, l’Ufficio presidenziale ha anche sentitamente ringraziato il municipale Angelo Jelmini e il capogruppo Michel Tricarico, che lasciano le loro cariche dopo anni di importante e qualificato impegno, e ricordato il presidente onorario Franco Felder recentemente scomparso